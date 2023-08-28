Гимнастка из Индии рассказала, что мечтает потренироваться под началом Ирины Винер

Индийская гимнастка Анания Гарикипати во время Международного фестиваля университетского спорта рассказала, что мечтает когда-нибудь позаниматься под началом главного тренера сборной России Ирины Винер.

«Я с 2018 года принимаю участие в соревнованиях, которые проходят на территории России. Мне представилась возможность познакомиться с тренером Анной Гавриленко, с которой мы часто созваниваемся, она помогает мне в тренировках, и в России я чувствую себя как дома. Я никогда не общалась с Ириной Винер, но была в ее центре и мечтаю потренироваться под ее началом», — цитирует Гарикипати ТАСС.

В Международном фестивале университетского спорта участвуют представители вузов из 36 стран ШОС, БРИКС и СНГ. На нем будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта.

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