Винер отметила роль Кабаевой в развитии мировой художественной гимнастики

Тандем президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер и олимпийской чемпионки 2004 года Алины Кабаевой помогал виду спорта быть истинно олимпийским.

«Благодаря нашему тандему художественная гимнастика поднялась на тот высокий уровень, когда наш спорт был истинно олимпийским. Когда были актуальна фраза Кубертена «Быстрее, выше, сильнее». Это была художественная гимнастика, кстати под руководством итальянки Эгле Абруццини, а я была вице-президентом. Тогда была настоящая художественная гимнастика. Алине хочу пожелать здоровья, процветания и успехов. Особенно с ее центром в Сочи, куда она приглашает девочек из регионов, помогает им. Она делает огромное дело. Алина — настоящий патриот России и художественной гимнастики, и я желаю ей всего самого лучшего», — приводит слова Винер ТАСС.

Кабаева стала олимпийской чемпионкой на Играх в Афинах в многоборье, также она становилась бронзовым призером Олимпиады 2000 года в Сиднее. 9 раз Кабаева побеждала на чемпионатах мира, 15 раз — на чемпионатах Европы.