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Сегодня, 14:03

Юрист Алексеев заявил, что интересы гимнасток Авериных на Олимпиаде можно было отстоять

Виталий Косик
Корреспондент
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Председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев заявил, что интересы российских гимнасток Арины и Дины Авериных на Олимпийских играх 2020 года можно было отстоять, если бы в составе российской делегации был юрист.

«В Европе после начала СВО начало развиваться санкционное право, и швейцарские коллеги, которые отстаивали наши интересы ранее, причем успешно, сейчас отказываются работать с нами. Если бы на Олимпиаде в Токио был юрист, в ситуации с Авериными и израильской гимнасткой наши интересы можно было бы отстоять. Как это произошло с канадскими фигуристами на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Например, вручить второе золото и так далее», — приводит слова Алексеева «РИА Новости».

На Олимпиаде в Токио израильтянка Линой Ашрам завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье, в последнем выступлении уронив ленту. Серебро выиграла россиянка Дина Аверина, четвертой стала ее сестра Арина.

Источник: РИА Новости
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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