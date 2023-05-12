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Сегодня, 14:44

FIG утвердила переход гимнастки Симаковой в сборную Германии

Руслан Минаев
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Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) утвердил переход бывшей российской гимнастки Анастасии Симаковой в сборную Германии, сообщает пресс-служба организации.

В марте FIG утвердила смену спортивного гражданства спортсменки, которая переехала в Германию в 2022 году. Симакова сможет выступать за немецкую команду с 1 мата 2024 года.

Симаковой 18 лет. Летом 2019 года гимнастка выступала на первом в истории юниорском чемпионате мира, где завоевала две золотые медали.

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