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Сегодня, 14:22

В ОКР назвали дикостью критерии по допуску российских гимнастов до международных соревнований

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Арина Аверина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский комитет России (ОКР) раскритиковал критерии допуска российских гимнастов до участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

10 ноября FIG опубликовала критерии допуска спортсменов из России и Белоруссии до международных турниров. Согласно тексту, на соревнованиях могут выступить только те спортсмены, которые не поддерживали СВО и не имеют связи с вооруженными силами. Форма таких спортсменов должна быть светло-синего оттенка, предметы в художественной гимнастике — полностью белыми, на форме не должно быть национальной символики.

«Политика двойных стандартов и дискриминации по национальному признаку отменяет в олимпийском движении, кажется, уже все морально-этические нормы и здравый смысл. Рекомендации МОК разрешили международным спортивным федерациям соревноваться в изобретательности решений для усугубления дискриминации россиян и белорусов.
Там попросту речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря. И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам предлагается выступать в однотонном наряде. В художественной гимнастике, где дизайн купальников — это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки. Дикость, конечно», — приводит РИА «Новости» текст заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале ОКР.

Также в ОКР отметили, что документ, опубликованный FIG, является «настоящей одой сегрегации».

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. В июле 2023 года исполком FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

ОКР
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