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Арина Аверина: «Стала бы фигуристкой, если бы не занималась гимнастикой»

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Арина Аверина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины поделились мнением о виде спорта, которым они занимаются.

«Я только художественной гимнастикой хотела бы заниматься. С детства писала в тетрадке, что хочу заниматься художественной гимнастикой, выиграть Олимпиаду и чемпионат мира. Я бы придумала этот вид спорта, если бы его не существовало», — приводит слова Дины ТАСС.

«А я бы тогда занималась фигурным катанием. Это такой же красивый вид спорта!», — добавила Арина.

Сестрам Авериным по 25 лет. Арина — 5-кратная чемпионка мира, на счету Дины — 18 золотых медалей чемпионатов мира и серебряная медаль Олимпийских в Токио.

Источник: tass.ru
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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