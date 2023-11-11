Арина Аверина: «Стала бы фигуристкой, если бы не занималась гимнастикой»

Чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины поделились мнением о виде спорта, которым они занимаются.

«Я только художественной гимнастикой хотела бы заниматься. С детства писала в тетрадке, что хочу заниматься художественной гимнастикой, выиграть Олимпиаду и чемпионат мира. Я бы придумала этот вид спорта, если бы его не существовало», — приводит слова Дины ТАСС.

«А я бы тогда занималась фигурным катанием. Это такой же красивый вид спорта!», — добавила Арина.

Сестрам Авериным по 25 лет. Арина — 5-кратная чемпионка мира, на счету Дины — 18 золотых медалей чемпионатов мира и серебряная медаль Олимпийских в Токио.