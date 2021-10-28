Солдатова оценила выступление сестер Авериных в финале ЧМ с булавами

Трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в командном зачете, чемпионка мира в упражнении с лентой Александра Солдатова оценила результаты финала чемпионата мира—2021 в упражнениях с булавами.

Россиянки Дина и Арина Аверины завоевали в этом виде программы золото и серебро соответственно. Дина получила за свое выступление 27,100 балла, а Арина — 26,750.

«Это было приятно и ожидаемо, — цитирует Солдатову «Газета.Ru». — Когда наши девчонки все делают, они занимают верхние ступени пьедестала. Испытала большую радость за них.

Очень переживала за Аришу: хотелось, чтобы она реабилитировалась после ошибки с обручем и не расстраивалась, чтобы у нее все получилось. В Дине я была, как всегда, уверена на 100 процентов. Знала, что она пойдет вперед, как танк, и все сделает".

Бронзовую медаль в этом виде программы завоевала белорусская спортсменка Анастасия Салос.