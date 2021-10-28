Хоркина не считает скандалом протест Авериной после упражнения с лентой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на эпизод с участием Дины Авериной после упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).

«Тут надо смотреть и разбираться. Уверена, что по каждому исполненному элементу будет разбираться высший судейский корпус. С нашей стороны все есть, все на месте, кто подавал протест, кому объясняли. Нужно запросить у нашей команды, что было в протесте и какие последовали разъяснения. Уверена, что мы всегда пристально смотрим за оценками. Ситуация, которая была в Токио, все понимают, что за подготовкой спортсмена стоит огромная команда и много потраченных сил. Не спешила бы громко об этом кричать, нужно разузнать суть. Пока это не скандал, очень аккуратно к таким высказываниям бы относилась. Сами будоражим, а потом это влияет на психику», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Россиянка Дина Аверина подала протест на оценку после своего выступления на упражнении с лентой во время чемпионата мира по художественной гимнастике в Японии. По итогам соревнования спортсменка стала второй, набрав 23,900 балла.