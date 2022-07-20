Серебряный призер Олимпийских игр Яна Батыршина высказалась об атлетах, которые меняют спортивное гражданств

Серебряный призер Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о спортсменах, которые меняют спортивное гражданство или задумались об этом в связи с отсутствием возможности выступать на международных соревнованиях.

«Если кто-то сейчас собирается менять спортивное гражданство ради Олимпиады, они уже не успеют это сделать, потому что должно пройти два года после смены гражданства. Если бы я сейчас была действующей спортсменкой, то не меняла бы гражданство.

Я не осуждаю тех людей, которые собираются это сделать, я понимаю ситуацию. Может, для кого-то эта Олимпиада могла быть последней в спортивной карьере, они ни разу не выступали на Играх и им этого хочется. Годы могут быть потрачены ради Олимпиады — само собой, очень жалко ее пропускать. И, конечно, некоторые задумались и уже начали менять гражданство», — сказала Батыршина «Газете.Ru».