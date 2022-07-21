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Сегодня, 15:57

Сестры Аверины вошли в состав сборной России на турнир по художественной гимнастике в Минске

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дина и Арина Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на международный турнир «Хрустальная роза», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Также в состав попали Лала Крамаренко, Анастасия Гузенкова, Мария Победушкина, Ирина Анненкова, Алина Протасова, Мария Борисова, Анна Попова и Диана Чугунихина.

Турнир «Хрустальная роза» пройдет с 22 по 24 июля в Минске.

Авериным по 23 года. Дина является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио в личном многоборье и 18-кратной чемпионкой мира. Арина — пятикратная чемпионка мира. На Играх в Японии она заняла четвертую строчку в личном многоборье.

Источник: https://tass.ru/sport/15276019
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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