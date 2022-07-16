Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года перенесли из Москвы в Баку

Чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике состоится в Баку. Ранее турнир должен был пройти в Москве, однако соревнования были перенесены в другой город, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Турнир состоится с 17 по 23 мая.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) из-за ситуации на Украине запретила российским и белорусским спортсменам принимать участия в международных соревнованиях.