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Сегодня, 13:15

Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года перенесли из Москвы в Баку

Виктория Кравченко
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Чемпионат Европы 2023 года по художественной гимнастике состоится в Баку. Ранее турнир должен был пройти в Москве, однако соревнования были перенесены в другой город, сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Турнир состоится с 17 по 23 мая.

В начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) из-за ситуации на Украине запретила российским и белорусским спортсменам принимать участия в международных соревнованиях.

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