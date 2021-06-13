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Российские гимнастки завоевали серебро чемпионата Европы в упражнении с пятью мячами

15:28

Российские гимнастки выиграли серебряные медали на чемпионате Европы в болгарской Варне в командном упражнении с пятью мячами. Они набрали 47,275 балла.

Первое место заняли представительницы Болгарии (47,500), третье — израильтянки (46,150).

Напомним, что в индивидуальных дисциплинах Дина и Арина Аверины выиграли четыре из пяти золотых медалей.

Чемпионат Европы завершится 13 июня.

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