Российские гимнастки завоевали серебро чемпионата Европы в упражнении с пятью мячами
15:28
Российские гимнастки выиграли серебряные медали на чемпионате Европы в болгарской Варне в командном упражнении с пятью мячами. Они набрали 47,275 балла.
Первое место заняли представительницы Болгарии (47,500), третье — израильтянки (46,150).
Напомним, что в индивидуальных дисциплинах Дина и Арина Аверины выиграли четыре из пяти золотых медалей.
Чемпионат Европы завершится 13 июня.
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