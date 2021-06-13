Состав сборной России по художественной гимнастике назовут перед Олимпиадой в Токио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассказала, когда будет принято решение по составу сборной России на Олимпиаду в Токио.

«По этим соревнованиям на Олимпиаду поедут сестры Аверины — Арина и Дина. В групповых упражнениях — в том составе поедем, в котором были сейчас. Но есть вариант, что он поменяется. У нас еще два соревнования, и, может быть, мы попробуем кого-то заменить.

Последний срок по принятию решения о составе на Игры в Токио — перед Олимпиадой. Мы уезжаем 15 июля во Владивосток и будем там 21 день. За это время все возможно, поэтому мы будем брать запасных, работать, выступать и пробовать. Сегодня гимнастки вылетают в Москву, а уже завтра вечером мы собираемся и будем работать над ошибками», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который 13 июня завершился в Варне (Болгария), россиянки завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.