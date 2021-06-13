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Дина Аверина выиграла третью золотую медаль на чемпионате Европы

12:39
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Россиянка Дина Аверина выиграла третью золотую медаль на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне. Она первенствовала в упражнении с лентой, набрав 24,700 балла.

Второй стала белоруска Алина Горносько (23,200). Замкнула тройку сестра Дины Арина Аверина, набравшая 22,600 балла.

Ранее в воскресенье Дина Аверина завоевала золотые медали в упражнениях с обручем и мячом, а также серебро в упражнениях с булавами. Арина Аверина победила в индивидуальном многоборье, а Дина завоевала бронзовая медаль.

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