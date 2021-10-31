Российские гимнастки заняли второе место в упражнениях с обручами и булавами на ЧМ, спортсменки уронили булаву

Сборная России по художественной гимнастике заняла второе место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя булавами на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

В составе российской команды выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева, спортсменки набрали 40,950 балла. Отметим, что во время выступления одна из гимнасток уронила булаву, из-за этого оценка была снижена.

Золотые медали завоевала сборная Италии (42,275), на третьей строчке — Япония (40,900).