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Сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с мячами на чемпионате мира по гимнастике

12:25
Сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с мячами на чемпионате мира по гимнастике. Фото AFP
Сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с мячами на чемпионате мира по гимнастике. Фото AFP
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Сборная России завоевала золото в групповых упражнениях с мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).

В составе российской команды выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Спортсменки набрали 46,000 балла. Это золото стало седьмым для сборной России на чемпионате мира в Японии.

Второе место заняла команда Италии (45,600 балла), на третьей строчке — сборная Японии (44,500).

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Иван Торопцев все материалы автора
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