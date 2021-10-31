Сборная России выиграла золото в групповых упражнениях с мячами на чемпионате мира по гимнастике

Сборная России завоевала золото в групповых упражнениях с мячами на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китакюсю (Япония).

В составе российской команды выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева. Спортсменки набрали 46,000 балла. Это золото стало седьмым для сборной России на чемпионате мира в Японии.

Второе место заняла команда Италии (45,600 балла), на третьей строчке — сборная Японии (44,500).