Художественная гимнастика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Художественная гимнастика

«Он был с женой». Севастьянова объяснила фото с Макгрегором

16:02
Instagram Каролины Севастьяновой.
Instagram Каролины Севастьяновой.
Теги:

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова ответила на вопрос о фотографии с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

??

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

Ранее россиянка опубликовала фото с Конором, на котором он прижимает ее к себе.

В stories Instagram Севастьянову спросил: «Что насчет жены Конора? Как ты можешь быть такой?» «Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы, — ответила она. — Я подошла к нему со своим парнем, а он был со своей женой.

25-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка в групповом многоборье, двукратная чемпионка Европы.

Художественная гимнастика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир