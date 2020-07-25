«Он был с женой». Севастьянова объяснила фото с Макгрегором

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова ответила на вопрос о фотографии с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором.

Ранее россиянка опубликовала фото с Конором, на котором он прижимает ее к себе.

В stories Instagram Севастьянову спросил: «Что насчет жены Конора? Как ты можешь быть такой?» «Ребята, перестаньте задавать мне такие вопросы, — ответила она. — Я подошла к нему со своим парнем, а он был со своей женой.

25-летняя Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка в групповом многоборье, двукратная чемпионка Европы.