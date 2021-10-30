Матыцин поздравил Дину Аверину с пятью золотыми медалями на ЧМ в Японии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Дину Аверину с завоеванием пяти золотых медалей на чемпионате мира в Японии.

«Поздравляю Дину Аверину с великолепным выступлением на Чемпионате мира и завоеванием пяти золотых медалей! На счету нашей спортсменки теперь 18 побед на мировых первенствах. Она установила рекорд по количеству золотых медалей, выигранных на Чемпионатах мира, превзошла достижение российской выдающейся гимнастки Евгении Канаевой, которая 17 раз становилась чемпионкой мира. На соревнованиях в Японии Дина Аверина выступила безупречно и еще раз показала, что является настоящим лидером мировой художественной гимнастики. Мы гордимся нашей чемпионкой. Поздравляю с успехом российской спортсменки ее тренеров и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер», — сказал Матыцин.

После чемпионата мира в Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд другой российской гимнастки Евгении Канаевой (17 золотых медалей на чемпионатах мира).