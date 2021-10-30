Дина Аверина заявила, что счастлива побить рекорд Канаевой по числу золотых медалей

Дина Аверина заявила, что ей было приятно побить рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира по художественной гимнастике.

«Я об этом даже не думала, об этом стали писать в интернете. Для меня это очень приятно. Она наш кумир с детства, я всегда хотела на нее равняться, у меня это получилось, я счастлива», — цитирует Дину Аверину ТАСС.

Сегодня, 30 октября, россиянка стала первой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю, по итогам четырех упражнений (с мячом, лентой, булавами и обручем) набрав 108,400 балла. Это 18-я золотая медаль Авериной на мировых первенствах. В активе Канаевой 17 наград.