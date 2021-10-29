Гимнастка Леванова объяснила, как российские гимнастки выиграли групповое многоборье с ошибкой в первом виде

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Евгения Леванова прокомментировала победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

«В первом виде у нас была ошибка, поэтому оценка за упражнение с обручем и булавами была справедливая и адекватная. А второе упражнение — с мячами — девочки выполнили безупречно — чисто, без ошибок и без помарок, поэтому мы взяли золото. Шансы на золото даже после ошибки у нас были достаточно высоки. Когда Россия делает свою программу без ошибок, чисто и безукоризненно, мы стопроцентно всегда на первом месте. Все, что требуется от гимнасток, — выполнять упражнения без ошибок и без помарок, что девочки и сделали во втором упражнении», — приводит «Газета.ru» слова Левановой.

Сборная России получила 88,350 балла по итогам группового многоборья, второе место заняла Италия (86,000), на третьей строчке — Белоруссия (85,400).