Винер жестко отреагировала на обвинения в спекуляции на тяжелой болезни отца Мамун

Ирина Винер в интервью «СЭ» жестко отреагировала на обвинения в том, что она спекулировала тяжелой болезнью отца российской гимнастки Маргариты Мамун.

Во вторник, 28 мая на YouTube-канале «Витя Кравченко» вышло интервью с Мамун, в котором показано, как Винер говорит об умирающем отце спортсменки.

«Когда я готовился к нашей встрече, одной из самых жестких вещей, которую я видел, было то, как Ирина Винер спекулировала или манипулировала болезнью твоего отца, готовя тебя на выступление. Ты помнишь этот момент?», — спросил Кравченко.

«Этот момент я помню, наверное, больше из фильма, со стороны. Я много чего пропускала мимо ушей, была сосредоточена на своем, не воспринимала это близко к сердцу. Если б я восприняла, то там на месте бы разрыдалась, мне бы это не помогло собраться. Потому что я бы опять начала думать о том, что он там, а я здесь. Я старалась пропускать это мимо ушей», — ответила Мамун, которая в 2016 году выиграла золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

В интервью «СЭ» Винер ответила на слова в свой адрес.

«Когда отец Маргариты умирал, во время подготовки к Олимпийским играм, я каждый раз напоминала ей об этом и постоянно говорила: «Все упражнения ты делаешь ради папы, ради продления его жизни». Это ей очень помогало. И она действительно проникала в это. Похоже, она об этом забыла. Ну что ж, это уже вопрос к Рите. Но таков мой метод. Когда она выходила на ковер на последний вид на Олимпийских играх в упражнении с лентой под музыку из кинофильма «Черный лебедь», я говорила ей: «Натали Портман знаешь? Она получила «Оскар» за эту роль. Иди и получи «Оскар» Позже Рита подарила мне собачку, которую назвала Оскар.

Ее папа по врачебному диагнозу должен был прожить три-четыре дня после ее отъезда на Олимпиаду. А прожил почти месяц, пока она не приехала с Олимпиады и не вручила ему в руки золотую медаль! Уверена, что это случилось благодаря Божьему провидению, когда она каждое свое упражнение должна была посвящать своему папе. Но это история не для такого человека, как Кравченко.

Возможно, это пока даже не для восприятия Риты. Она не прошла тот путь, за который можно было все понять. А Кравченко — иноагент, который поганит все, что есть в нашей стране. Такие, к сожалению, еще остались. Он делает это для того, чтобы привлечь внимание к своей рекламе джинсов Levi Straus и остальной чепухи, которые он рекламирует в ролике с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун. К сожалению, Маргарита забывает, что ее заработная плата на сегодня — благодаря тем знаниям, которые она получила в сборной команде России и которые приносят ей приличный доход, на всех мастер-классах, которые она проводит. И очень жаль, что она дает интервью такому ничего не значащему и ничего не представляющему из себя «злобному гномику», который зарабатывает, используя ее имя в своих корыстных целях», — сказала Винер «СЭ».

Маргарита Мамун — олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. Отец гимнастки умер от рака 26 августа 2016 года — через неделю после того, как спортсменка выиграла золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Мамун завершила спортивную карьеру в ноябре 2017 года.