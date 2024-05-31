Винер пообещала срезать надпись «Париж» с головного убора

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что срежет надпись «Париж» со своего головного убора.

По словам Винер, данная надпись не символизирует Олимпиаду-2024.

«Париж для нас, модниц, считается определенным тестом. Никакого символизма [относительно Парижа-2024]. Срежем [надпись]!» — приводит слова Винер РИА Новости.

Ранее президент ВФХГ призвала провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024. В Госдуме РФ поддержали инициативу Винер.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.