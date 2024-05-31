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Париж-2024

Сегодня, 20:42

Винер пообещала срезать надпись «Париж» с головного убора

Ана Горшкова
Корреспондент
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Ирина Винер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что срежет надпись «Париж» со своего головного убора.

По словам Винер, данная надпись не символизирует Олимпиаду-2024.

«Париж для нас, модниц, считается определенным тестом. Никакого символизма [относительно Парижа-2024]. Срежем [надпись]!» — приводит слова Винер РИА Новости.

Ранее президент ВФХГ призвала провести тренерский совет, который примет решение о неучастии в Олимпийских играх-2024. В Госдуме РФ поддержали инициативу Винер.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Источник: РИА Новости
Ирина Винер-Усманова
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