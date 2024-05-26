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Сегодня, 17:52

Варфоломеева завоевала золото на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Представительница Германии Дарья Варфоломеева завоевала золото в упражнении с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

17-летняя спортсменка набрала 34,400 балла. Второй стала Фанни Пигницки из Венгрии (34,850). Бронзу взяла израильтянка Даниела Муниц (34,250).

Варфоломеева родилась в Барнауле. Она переехала в Германию в 2018 году.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит в Будапеште (Венгрия) с 22 по 26 мая.

Художественная гимнастика
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