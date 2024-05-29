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Ирина Винер — об интервью Маргариты Мамун: «Деточка, а ты кого-то в своей жизни воспитала?»

Зарина Халимхонова
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер — специально для «СЭ» об интервью олимпийской чемпионки-2016 Маргариты Мамун.

«Витя Кравченко — это человек, известный тем, что поносит все лучшее, что есть в нашей стране! Мамун была хорошей девочкой. Но, к сожалению, до Олимпиады она все проигрывала Яне Кудрявцевой. Конечно, я понимала, что у нее очень большой потенциал. Поэтому ее мягкий характер очень ей вредил. Все время я старалась воспитать ее так, чтобы она действительно помнила имя свое, понимала, что она сильная и может выигрывать. Не секрет, что до Олимпийских игр Маргарита не была на первых местах, а всегда была Яна Кудрявцева. Нужно было что-то предпринять. Как Татьяна Анатольевна Тарасова, когда ударила по лицу Наталью Бестемьянову, чтобы та пришла в себя, когда с ней случился срыв перед выступлением. И мне нужно было настроить Маргариту на более боевой лад. Я очень ее любила, ставила ей программы с большим удовольствием, потому что понимала, что она может их выполнить. В программах, где Рите можно было выражать чувства, нежность, любовь, я никогда не разрешала Амине говорить ей о технических ошибках именно перед выходом. Я ей говорила только о любви и свете.

В интервью Рита говорит о многих вещах. Но, деточка моя, ты воспитала кого-нибудь в жизни? Ты воспитываешь своего сына. Дай бог, чтобы он вырос действительно настоящим человеком, и тогда мы увидим. Но тренером, видимо, ты никогда не сможешь быть, тем более воспитать звезду!" - сказала Винер.

Ирина Винер. Ирина Винер — об интервью Маргариты Мамун: «Деточка, а ты кого-то в своей жизни воспитала?»
Ирина Винер-Усманова
Маргарита Мамун
Художественная гимнастика
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