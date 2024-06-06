Титов рассказал об опросе FIG по поводу будущего мужской художественной гимнастики

Член исполкома FIG, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов рассказал, что руководство Международной федерации гимнастики (FIG) проводило опрос, который был связан в том числе с будущим мужских соревнований по художественной гимнастике.

«Такой опрос был, он носил неофициальный характер. Никаких решений по этому поводу не принималось», — цитирует Титова ТАСС.

Мужская художественная гимнастика делится на два направления: испанское и японское. В России развит второй вид, который имеет другое название — ритмическая гимнастика. Он развивается на базе Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Художественная гимнастика для мужчин входит в состав неолимпийских видов спорта.