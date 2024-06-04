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В федерации рассчитывают на поддержку Дегтярева в развитии мужской художественной гимнастики

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Член исполкома Всероссийской федерации художественной гимнастики, тренер Александр Буклов рассчитывает на поддержку министра спорта России Михаила Дегтярева в вопросе развития мужской художественной гимнастики в стране, сообщает ТАСС.

«Думаем, что господин Дегтярев будет к нам благосклонен в развитии новых дисциплин, так как он прекрасно знает о проектах Ирины Винер, он близок к художественной гимнастике. Потому что мы собираемся делать многие проекты, в том числе и в Хабаровске, там мы хотели проводить огромные международные соревнования и собирались туда включить мальчиков. Он об этом прекрасно знает, и я думаю, что с его стороны будут благосклонность и глобальное понимание. Я считаю, он человек молодой и широко мыслящий за пределы горизонта, по крайней мере, может быть таким», — сказал Буклов.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян к международным турнирам в индивидуальном нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/20985151
Михаил Дегтярев
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