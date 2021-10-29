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Сборная России досрочно выиграли медальный зачет чемпионата мира по художественной гимнастике

14:58

Сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата мира в Китакюсю (Япония).

Сегодня, 29 октября, российские гимнастки завоевали золото в групповом многоборье, что также помогло национальной команде выиграть командный турнир.

В индивидуальных видах три золотых медали завоевала Дина Аверина (обруч, мяч, булавы). Помимо 5 золотых медалей, сборная России также завоевала три серебра (мяч, булавы, лента) и одну бронзу (лента). У идущей на втором месте сборной Белоруссии 1 золото, 1 серебро и 4 бронзы, на третьей строчке команда Италии (2 серебряных и 1 бронзовая медаль).

На чемпионате мира осталось разыграть три комплекта медалей: одну — в личном многоборье, две — в командных соревнованиях (5 мячей, 3 обруча и 4 булавы).

Чемпионат мира в Китакюсю проходит с 27 по 31 октября. Завтра, 30 октября будут разыграны медали в личном многоборье, а 31 октября пройдут соревнования в командных упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами.

Дополнительная информация:

https://live.fig-gymnastics.com/medals.php?idevent=16637

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Иван Торопцев все материалы автора
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