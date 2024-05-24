Гимнастки Аверины на Олимпиаде будут болеть за тренера сборной Китая Близнюк

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, за кого будут переживать на Олимпийских играх в Париже.

«Мы будем радоваться успехам Анастасии Близнюк. Переживаем за нее», — сказала Арина Аверина ТАСС.

Близнюк работает со сборной Китая с 2022 года. Вместе с двукратной олимпийской чемпионкой команда завоевала золото чемпионата мира в групповых упражнениях с обручами.