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Владимир Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил главу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

«Есть такое выражение — «помазанник божий». Мы здесь все верующие и понимаем, что все, что вам дается, дается оттуда. Мы должны понимать и знать, что сегодня такое время, что мы должны грудью стоять за вашей спиной. И спортсмены тоже», — приводит слова Винер РИА «Новости Спорт».

Винер также имеет звание Героя Труда РФ, награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» различных степеней, Дружбы и Почета, медалью Николая Озерова.

Источник: https://t.me/sportrian/42624
Владимир Путин
Ирина Винер-Усманова
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