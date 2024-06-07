Гимнастка Чугунихина выиграла многоборье на международном турнире в Омске

Россиянка Диана Чугунихина заняла первое место в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике Evgeniya Cup. Международные соревнования имени Евгении Канаевой проходят в Омске.

Спортсменка набрала 134,700 балла по итогам упражнений с мячом, обручем, лентой и булавой. Второй стала еще одна россиянка Карина Киреева (132,300) , бронза у ее соотечественницы — Алины Перфильевой (131,500).