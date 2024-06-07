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Сегодня, 20:29

Гимнастка Чугунихина выиграла многоборье на международном турнире в Омске

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Россиянка Диана Чугунихина заняла первое место в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике Evgeniya Cup. Международные соревнования имени Евгении Канаевой проходят в Омске.
Спортсменка набрала 134,700 балла по итогам упражнений с мячом, обручем, лентой и булавой. Второй стала еще одна россиянка Карина Киреева (132,300), бронза у ее соотечественницы — Алины Перфильевой (131,500).
Чемпионка России Лала Крамаренко не смогла принять участие в соревнованиях из-за проблем со здоровьем.
Евгения Канаева
Лала Крамаренко
Художественная гимнастика
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