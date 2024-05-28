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Сегодня, 11:00

Дина Аверина отметила, что у нее нет никакой ревности к мужской художественной гимнастике

Ана Горшкова
Корреспондент
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Многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина заявила, что не испытывает ревности по отношению к выступлению мужчин в художественной гимнастике.

«Ревности никакой нет, пускай ребята развивают свой вид спорта. Они показывают не прямо художественную гимнастику, а японскую — между спортивной и ритмической. Там все адекватно и красиво: скакалка, палочки, маленький обруч», — приводит слова Авериной ТАСС.

Мужская художественная гимнастика делится на два направления. Одно из них больше развито в Испании и напоминает привычную художественную гимнастику, в том числе в элементах костюма. Второе направление популярно в Японии и отличается атлетичностью, спортсмены показывают на ковре номера с элементами акробатики, их костюмы больше напоминают мужскую форму для спортивной гимнастики. В России развито второе направление.

Источник: ТАСС
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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