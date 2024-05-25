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Сегодня, 17:25

Сестры Аверины рассказали, что им в шутку предлагали выступать на соревнованиях в дуэте

Алина Савинова
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Многократным чемпионкам мира и Европы по художественной гимнастике Дине и Арине Авериным во время их карьеры предлагали выступать в турнирах в дуэте.

«Когда только дуэты и трио появились, нам в шутку предлагали попробовать, потому что мы в гала-шоу выступали вдвоем. Конечно, мы отказались, потому что мы еще выступали по одиночке. К этим дисциплинам мы относимся очень хорошо, потому что художественная гимнастика развивается, благодаря этому в этот вид спорта приходит еще больше людей. У них есть огромная возможность участвовать в соревнованиях, поэтому я только «за», — приводит ТАСС слова Дины Авериной.

Арина Аверина отметила, что благодаря идее с появлением дуэтов и трио в России в два раза больше детей стали заниматься художественной гимнастикой.

В феврале этого года 25-летние гимнастки объявили о завершении спортивной карьеры. На счету Дины Авериной серебро Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира и десять первых мест на чемпионатах Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на мировых первенствах и девять раз выигрывала на чемпионатах Европы.

Источник: ТАСС
Арина Аверина
Дина Аверина
Художественная гимнастика
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