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Сегодня, 22:32

Титов зарегистрирован кандидатом в исполком Международной федерации гимнастики

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Василий Титов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов зарегистрирован кандидатом в исполком Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на официальном сайте организации.

В составы технических комитетов будут переизбираться россияне Дмитрий Андреев, Любовь Андрианова, Ирина Никитина, Владислав Оскнер и Николай Макаров.

Выборы состоятся 25 октября 2024 года на 85-м конгрессе FIG в Дохе. Всего будут избраны три вице-президента, семь членов исполкома и 21 член совета организации.

Летом прошлого года FIG объявила о допуске российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако позднее генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения атлетов из РФ и Белоруссии.

Сборная России по спортивной гимнастике
Василий Титов
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