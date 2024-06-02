Титов зарегистрирован кандидатом в исполком Международной федерации гимнастики

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов зарегистрирован кандидатом в исполком Международной федерации гимнастики (FIG), сообщается на официальном сайте организации.

В составы технических комитетов будут переизбираться россияне Дмитрий Андреев, Любовь Андрианова, Ирина Никитина, Владислав Оскнер и Николай Макаров.

Выборы состоятся 25 октября 2024 года на 85-м конгрессе FIG в Дохе. Всего будут избраны три вице-президента, семь членов исполкома и 21 член совета организации.

Летом прошлого года FIG объявила о допуске российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако позднее генеральная ассамблея European Gymnastics проголосовала против возвращения атлетов из РФ и Белоруссии.