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Сегодня, 12:39

Винер: «Все, что говорит Путин, — это слова великого человека»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в разговоре с «СЭ» в рамках ПМЭФ-2024 назвала президента РФ Владимира Путина великим человеком.

— Сегодня пленарное заседание ПМЭФ с президентом. Если бы была у вас была возможность пообщаться с президентом, что у него спросили бы?

— Только что с ним общалась, когда он меня награждал. За это время я все у него спросила. Его нечего спрашивать. Потому что нужно слушать телевидение и читать интернет. Все, что он говорит — это слова великого человека, который знает, понимает и умеет.

30 мая Владимир Путин наградил Ирину Винер орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Владимир Путин
Ирина Винер-Усманова
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