Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира

Российская гимнастка Дина Аверина повторила результат соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых медалей, выигравших на чемпионатах мира.

Учитывая командные золотые награды, Аверина после победы сборной России в групповом многоборье догнала Канаеву. Таким образом, обе гимнастки являются 17-кратными чемпионками мира.

Ранее российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ в Китакюсю (Япония), набрав 88,350 балла по итогам двух программ. Серебро завоевала сборная Италии, набравшая 86,000 балла. Бронза — у спортсменок из Белоруссии (85,400 балла).