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Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира

14:41
Дина Аверина. Фото Reuters
Дина Аверина. Фото Reuters
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Российская гимнастка Дина Аверина повторила результат соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых медалей, выигравших на чемпионатах мира.

Учитывая командные золотые награды, Аверина после победы сборной России в групповом многоборье догнала Канаеву. Таким образом, обе гимнастки являются 17-кратными чемпионками мира.

Ранее российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ в Китакюсю (Япония), набрав 88,350 балла по итогам двух программ. Серебро завоевала сборная Италии, набравшая 86,000 балла. Бронза — у спортсменок из Белоруссии (85,400 балла).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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