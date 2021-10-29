Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира
14:41
Российская гимнастка Дина Аверина повторила результат соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых медалей, выигравших на чемпионатах мира.
Учитывая командные золотые награды, Аверина после победы сборной России в групповом многоборье догнала Канаеву. Таким образом, обе гимнастки являются 17-кратными чемпионками мира.
Ранее российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ в Китакюсю (Япония), набрав 88,350 балла по итогам двух программ. Серебро завоевала сборная Италии, набравшая 86,000 балла. Бронза — у спортсменок из Белоруссии (85,400 балла).
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