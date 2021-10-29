Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» результаты сборной России по художественной гимнастике в групповом многоборье на чемпионате мира-2021.

«Мы всегда ожидаем таких результатов. Особенно в художественной гимнастике. Было непростое судейство на Олимпиаде. Судейство — часть спорта. Надо быть всегда на стреме в необъективных видах спорта. Когда мы на голову сильнее, к нам трудно придраться. Мы выполнили все чисто, в таких моментах к нам вопросов нет. Мы все сделали на максимум, поэтому такой результат», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

29 октября российские гимнастки выиграли золото в групповом многоборье на ЧМ-2021 набрав 88,350 балла по итогам двух программ.

Сборную России представляют Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.