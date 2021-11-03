Аминов заявил, что вариантов замены конного спорта в современном пятиборье на данный момент нет

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов прокомментировал возможную замену конного спорта в современном пятиборье.

«Никаких вариантов, на что заменить конников в пятиборье, сегодня нет, официально вам говорю. Да, есть некие идеи про велоспорт, но я к этому отношусь не очень положительно, поскольку не считаю велоспорт очень зрелищным и популярным видом, чтобы включать его в пятиборье, — сказал Аминов ТАСС. — Сам по себе этот вид спорта прекрасен, но замену не считаю оправданной. Рассматриваются разные предложения, велоспорт не считается догмой, и никто его не навязывает».

Президент также сообщил, как будет приниматься решение.

«В каких-то странах говорят про скалолазание. Мы это проанализируем, на исполкоме будут предложения от России и других стран, будет принято единое решение. Оно не будет принято в течение месяца, это займет время, после чего UIPM предложит свой вариант Международному олимпийскому комитету», — добавил он.

Обсуждение вопроса по исключению конного спорта из пятиборья состоится на заседании исполкома и конгрессе организации в конце ноября.

2 ноября стало известно, что исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил отказаться от проведения соревнований по верховой езде. Такое жесткое решение было принято после скандала с избиением коня на летних Олимпийских играх в Токио.

Соревнования по современному пятиборью проводятся на Олимпийских играх с 1912 года. В программу входят фехтование, плавание, конкур и лазер-ран.