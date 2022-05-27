Федерация пятиборья России поддерживает замену верховой езды на полосу препятствий

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов рассказал, что поддерживает замену верховой езды на полосу препятствий в составе вида спорта.

«Я уже выступал на эту тему, это известная ситуация, считаю очень правильным, что международная федерация приняла решение о замене верховой езды, потому что верховая езда дорогая, очень мало стран могут принимать участие в соревнованиях с ее учетом, — цитирует ТАСС Аминова. — Замена верховой езды на другой вид — просто новое будущее для пятиборья. Соревнования должны проходить быстро и интересно, а конь тянул тему со зрелищностью назад. Когда руководство международной федерации предложило проголосовать, предложение Российской Федерации было именно замена полосой препятствий».

Также глава федерации подтвердил, что она активно выступала за изменение дисциплины в составе вида спорта.

«Понятно, что решение принято не потому, что предложение отправила Российская Федерация, были наняты авторитетные эксперты международного уровня, которые так или иначе сотрудничают с Международным олимпийским комитетом. Но Россия одна из первых внесла свою лепту», — подчеркнул Аминов.

По его словам, первые пробные соревнования с новым видом пройдут в Турции в конце июня. Полоса препятствий полностью войдет в состав пятиборья после сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.