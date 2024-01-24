Журова полагает, что дело Фролова о допинге могло быть намеренно затянуто

Депутат Государственной думы Светлана Журова отреагировала на решение Международного союза современного пятиборья (UIPM) снять обвинения в употреблении допинга с россиянина Ильи Фролова.

«В этой истории наверняка были какие-то договоренности. UIPM мог быть более принципиальным, но затянул этот процесс, который можно было рассмотреть за год, а возможно, и еще быстрее. Делается это в угоду определенным политическим моментам, и что-то предъявить тут крайне сложно. Однако у нас достаточное количество подобных историй, которые разрешились положительно, но я не помню, чтобы кто-то извинялся за это», — цитирует Журову RT.

Россиянин был отстранен в 2016 году на основании доклада расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 24 января UIPM сообщил о снятии обвинения, выдвинутого против Фролова.