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Макушин назвал надуманными санкции со стороны UIPM в отношении российских спортсменов

Алексей Еремин
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Главный тренер сборной России Андрей Макушин назвал надуманными санкции со стороны Международного союза современного пятиборья (UIPM) в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Мы хотели бы, чтобы Кубок Павла Леднева был традиционным. Надеюсь, когда эти надуманные санкции с наших стран, я имею в виду Россию и Белоруссию, будут сняты Международным союзом современного пятиборья, это будет крупный международный турнир, куда будут приезжать пусть не первые номера национальных сборных команд, а молодые спортсмены, вторые составы. Думаю, турнир по праву займет место в международном календаре», — приводит ТАСС слова Макушина.

Кубок Павла Леднева проходил 2 и 3 августа на площадках центра современного пятиборья «Северный» и Московской академии современного пятиборья.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/15404989
Павел Леднев
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