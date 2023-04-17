Пятиборец Пучкаревский дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Серебряный призер чемпионата России по современному пятиборью 2014 года Егор Пучкаревский отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

30-летний Пучкаревский нарушил пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил, связанный с нарушением порядка предоставления информации о местонахождении.

Его дисквалификация начинает отсчет с 31 марта 2023 года.