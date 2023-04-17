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Сегодня, 18:49

Пятиборец Пучкаревский дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

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Серебряный призер чемпионата России по современному пятиборью 2014 года Егор Пучкаревский отстранен на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте РУСАДА.

30-летний Пучкаревский нарушил пункт 4.4 общероссийских антидопинговых правил, связанный с нарушением порядка предоставления информации о местонахождении.
Его дисквалификация начинает отсчет с 31 марта 2023 года.

Источник: Официальный сайт РУСАДА
РУСАДА
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