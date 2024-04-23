В Федерации пятиборья опровергли увольнение Баташовой из-за нейтрального статуса

В пресс-службе Федерации современного пятиборья России (ФСПР) отреагировали на информацию об увольнении Ульяны Баташовой из-за нейтрального статуса.

«Ульяна Баташова продолжает числиться с списках сборных команд России. Более того, недавно было корректировки списков, кого-то исключали или включали, но ее в их числе нет. Она как была, так и останется», — сообщили в Федерации современного пятиборья России (ФСПР) РБК.

Ранее 29-летняя Баташова заявила «СЭ», что из-за подачи документов на нейтральный статус для участия в международных стартах, ее уволили из сборной России. Также спортсменка рассказала, что она больше не получает зарплату и всю подготовку оплачивает самостоятельно.