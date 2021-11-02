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Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Верховую езду могут убрать из современного пятиборья после скандала на Олимпиаде в Токио

17:40
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Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) решил отказаться от проведения соревнований по верховой езде. Такое жесткое решение было принято после скандала с избиением коня на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает The Guardian.

Для сохранения статуса олимпийского вида спорта перед Играми 2024 года в Париже в программу соревнований по современному пятиборью вместо верховой езды будет добавлен велоспорт.

В интернете распространилось видео, как немецкая пятиборка Анника Шлой грубо обращается с лошадью во время выступления в конкуре на Олимпийских играх в Токио.

6 августа 2021 года спортсменка получила для выступления коня по кличке Сэйнт Бой, и, когда он отказался прыгать, всадница не смогла сдержать эмоции: со слезами она стала бить и дергать коня, понимая, что ее надежды на медаль рухнули.

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Иван Шитик все материалы автора
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