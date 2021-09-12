Кубок Президента РФ по современному пятиборью взяли Губайдуллина и Лифанов

12 сентября в Центре современного пятиборья «Северный» прошел Кубок Президента Российской Федерации по современному пятиборью.

Ранее, соревнования назывались Кубком Кремля, но Владимир Путин подписал распоряжение об изменении наименования турнира, придав ему новый статус. Соревнования проходили в смешанном формате, включая индивидуальные состязания в различных дисциплинах.

Победителями Кубка Президента РФ стали россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов (2793 балла). Второе место взяли их соотечественники Аделина Ибатуллина и Егор Громадский (2753), третьими пришел немецкий дуэт Анника Шлой и Марвин Доге (2739).

На торжественной церемонии награждения глава федерации современного пятиборья Вячеслав Аминов вручил победителям почетный трофей.