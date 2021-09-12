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Кубок Президента РФ по современному пятиборью взяли Губайдуллина и Лифанов

18:40

12 сентября в Центре современного пятиборья «Северный» прошел Кубок Президента Российской Федерации по современному пятиборью.

Традиционный турнир под новым названием выиграла команда в&nbsp;составе Гульназ Губайдуллиной и&nbsp;Александра Лифанова.На первом Кубке Президента Россия сделала победный дубль

Ранее, соревнования назывались Кубком Кремля, но Владимир Путин подписал распоряжение об изменении наименования турнира, придав ему новый статус. Соревнования проходили в смешанном формате, включая индивидуальные состязания в различных дисциплинах.

Победителями Кубка Президента РФ стали россияне Гульназ Губайдуллина и Александр Лифанов (2793 балла). Второе место взяли их соотечественники Аделина Ибатуллина и Егор Громадский (2753), третьими пришел немецкий дуэт Анника Шлой и Марвин Доге (2739).

На торжественной церемонии награждения глава федерации современного пятиборья Вячеслав Аминов вручил победителям почетный трофей.

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