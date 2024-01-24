Чемпиона мира по пятиборью Фролова оправдан по делу о допинге

Международный союз современного пятиборья (UIPM) сообщил, что чемпион мира по пятиборью Илья Фролов оправдан по делу об употреблении допинга.

Россиянин был отстранен в 2016 году на основании доклада расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена.

Сегодня, 24 января, союз решил снять обвинения, выдвинутые против Фролова, а его временное отстранение было отменено. Спортсмену не назначается срок дисквалификации, а его результаты не аннулированы.

Отмечается, что UIPM не будет возмещать любые расходы, связанные с настоящим разбирательством.