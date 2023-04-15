Российских пятиборцев не вернут на международные соревнования в обозримом будущем

Международный союз современного пятиборья (UIPM) не собирается возвращать российских спортсменов на международные соревнования, следует из ответа пресс-службы на запрос «СЭ» об отношении к рекомендациям МОК.

Международный союз современного пятиборья (UIPM) принял к сведению последнее заявление МОК от 28 марта и его рекомендации касательно участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. UIPM внимательно рассмотрит рекомендации в контексте нашего спорта. Поскольку процесс продолжается, изменений в нынешних защитных мерах UIPM не будет, — говорится в ответе сотрудника пресс-службы Союза Ника Дэвиса. Конкретных дат рассмотрения вопроса в Союзе не предоставили.

Многие российские пятиборцы имеют отношение к силовым структурам, что может оказаться препятствием с точки зрения федерации для их возвращения на международную арену.