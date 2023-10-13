МОК назвал условие включения пятиборья в программу Олимпиады-2028

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал условие включения пятиборья в программу Олимпийских игр-2028.

«Исполком рекомендовал включить современное пятиборье в олимпийскую программу с условием замены коня на полосу препятствий. Без этой замены спорт не был бы включен в программу», — приводит слова Баха РИА Новости.

C 12 по 14 октября в Мумбаи проходит заседание исполнительного комитета МОК.

Ранее МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.

В современном пятиборье участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег, плавание.