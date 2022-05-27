Федерация пятиборья России поддерживает замену верховой езды на полосу препятствий

Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов рассказал, что поддерживает замену верховой езды на полосу препятствий в составе вида спорта.

«Я уже выступал на эту тему, это известная ситуация, считаю очень правильным, что международная федерация приняла решение о замене верховой езды, потому что верховая езда дорогая, очень мало стран могут принимать участие в соревнованиях с ее учетом. Замена верховой езды на другой вид — просто новое будущее для пятиборья. Соревнования должны проходить быстро и интересно, а конь тянул тему со зрелищностью назад. Когда руководство международной федерации предложило проголосовать, предложение Российской Федерации было именно замена полосой препятствий», — цитирует ТАСС Аминова.

Также Вячеслав Аминов подтвердил, что российская Федерация современного пятиборья активно выступала за изменение дисциплины в составе вида спорта: ««Понятно, что решение принято не потому, что предложение отправила Российская Федерация, были наняты авторитетные эксперты международного уровня, которые так или иначе сотрудничают с Международным олимпийским комитетом. Но Россия одна из первых внесла свою лепту», — приводит ТАСС слова Вячеслава Аминова.

Как утверждает президент Федерации, первые пробные соревнования с новым видом пройдут в Турции в конце июня. Полоса препятствий полностью войдет в состав пятиборья после сессии Международного олимпийского комитета в 2023 году.