Современное пятиборье
Новости
Олимпиада
Главная
Современное пятиборье

Сегодня, 11:20

Международная федерация исключила российских пятиборцев из своего пула допинг-тестирования

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Международный союз современного пятиборья (UIPM) не включил в новый пул допинг-тестирования ни одного российского спортсмена, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В международные пулы тестирования в 2022 году входили пять российских пятиборцев — Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Аделина Ибатуллина, Ульяна Баташова и Егор Громадский.

По сравнению с 2022 годом пулы допинг-тестирования UIPM сократились с 30 до 28 человек.

UIPM в начале марта 2022 года принял решение запретить российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/17016237
0
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прошли первые в истории соревнования по новой дисциплине современного пятиборья
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости