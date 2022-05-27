Олимпийский чемпион по современному пятиборью Лесун вошел в тренерский штаб

Олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун вошел в тренерский штаб Федерации современного пятиборья России. Об этом сообщил президент Федерации Вячеслав Аминов.

Ранее британская вещательная корпорация BBC со ссылкой на Лесуна утверждала, что чемпион Олимпиады отказался выступать за сборную России. Президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов опроверг информацию.

«Насколько я помню, было трижды сделано заявление, что его слова полностью переврали. Ему очень это было неприятно. Сейчас он входит в тренерский штаб федерации. С ним проговаривается еще одна идея, связанная с московской федерацией, но ее я озвучу чуть позже», — цитирует ТАСС Аминова.

Александр Лесун завоевал золотую медаль в 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Также российский пятиборец становился 4-х кратным победителем чемпионатов Европы и мира.